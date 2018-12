Actualidade

O aeroporto de Lisboa registou, no ano passado, a segunda maior subida do número de passageiros aéreos entre os 30 principais aeroportos da União Europeia, revelam dados hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o comunicado do gabinete oficial de estatísticas da UE sobre transporte aéreo de passageiros, o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi o 15.º de todo o espaço comunitário com mais tráfego, com 26,6 milhões de passageiros, uma subida de 18,8% face a 2016, o que constitui o segundo maior aumento, a par de Praga e apenas superado pelo aeroporto de Varsóvia (+23%).

A lista continua a ser encabeçada pelo aeroporto londrino de Heathrow (77,9 milhões de passageiros, com um aumento de 3,1% face a 2016), seguido do Charles de Gaulle, em Paris (69,4 milhões) e do aeroporto de Schiphol, em Amesterdão (68,4 milhões).