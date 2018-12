Actualidade

Os enganos e as traições, nos anos de 1950 e na atualidade, marcam as peças "A verdade" e "A mentira", de Florian Zeller, que se estreiam na sexta-feira e no sábado, respetivamente, no Teatro Aberto, em Lisboa.

Com estas peças, o diretor do Teatro Aberto e encenador João Lourenço regressa ao universo dramatúrgico do autor francês de "O pai" para, através da traição entre dois casais, refletir sobre a mentira que está instalada no mundo.

"Ontem como hoje, mentimos muito", afirmou o encenador à agência Lusa, no final de um ensaio de imprensa de ambas as peças.