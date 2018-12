Actualidade

O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente angolano disse hoje que o atual executivo representa o "fim da época de delapidação do erário público e de desresponsabilização pela gestão das instituições do Estado".

Frederico Cardoso, que procedeu hoje, em Luanda, ao lançamento público do Plano Estratégico de Prevenção e Combate à Corrupção em Angola, disse que chegaram também ao fim os "desvios para fins pessoais de recursos, que deviam atender a necessidades inadiáveis nos domínios da saúde, educação e saneamento básico".