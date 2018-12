Actualidade

O líder parlamentar do PSD admitiu que a deputada Mercês Borges, que hoje se demitiu dos cargos na bancada, teve um "comportamento menos adequado" após as notícias de que terá votado em vez de Feliciano Barreiras Duarte.

"Tendo sido iniciativa" de Mercês Borges é porque a própria "achou que havia razões" para se demitir, afirmou à agência Lusa Fernando Negrão, um dia depois de notícias que a implicam num falso registo do deputado Feliciano Barreiras Duarte na votação do Orçamento do Estado de 2019.

"Não seria eu a contrariar porque também acho que, a confirmar-se, houve aqui um comportamento menos adequado e, por isso, aceitei a demissão", acrescentou.