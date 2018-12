Actualidade

O Governo aprovou hoje a verba de 56,1 milhões de euros para a compra de material e manutenção, por cinco anos, para o metro do Porto, segundo decisão tomada no Conselho de Ministros.

Segundo foi anunciado depois da reunião semanal dos ministros, "para a aquisição de material circulante e da manutenção durante cinco anos, está prevista uma despesa de 56,1 milhões de euros, devendo as 18 composições estar disponíveis em 2022".

Para inverter os "efeitos nefastos em termos ambientais e de qualidade de vida" devido ao uso do transporte individual em "deslocações pendulares" surgiu o plano de expansão do metro do Porto.