Actualidade

A bolsa de Nova de Nova Iorque registava hoje uma descida acentuada no início da sessão, acompanhando a descida do preço do petróleo.

Às 15:09 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones baixava 1,79% para 24.578,53 pontos e o Nasdaq descia 1,44% para 7.055,38 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 1,87% e estava em 2.649,46 pontos.