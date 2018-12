Actualidade

O líder parlamentar do PS afirmou hoje que o recente parecer do Tribunal de Contas sobre gastos da Assembleia da República excedeu em alguns aspetos as suas competências, fazendo considerações de natureza política.

Carlos César assumiu esta posição depois de confrontado pelos jornalistas com o teor do mais recente parecer do Tribunal de Contas, em que se alerta para riscos de fraude fiscal com o sistema de viagens dos deputados e em que se aponta para situações de falta de rigor nas despesas dos deputados e de um direito ilegal de benefício de seguro de saúde.

"O Tribunal de Contas faz considerações de natureza vária, algumas excedem até as suas competências, porque são de avaliação política. Em todo o caso, há considerações que devem ser vistas e objeto de tratamento do grupo de trabalho já nomeado em conferência de líderes", respondeu o presidente do Grupo Parlamentar do PS.