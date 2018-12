Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, desvalorizou hoje o facto de atingir a marca dos 250 jogos como técnico principal na sexta-feira, afirmando que apenas quer vencer o Portimonense, na 12.ª jornada da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa, o treinador da equipa portuense destacou a necessidade de manter a onda de bons resultados para conservar a liderança do campeonato e lutar pela reconquista do título nacional.

"Não dou grande relevância a esses dados. Eu e a minha equipa focamo-nos naquilo que é o nosso adversário, são 250 jogos, parece que foi ontem que comecei, espero fazer muitos mais, mas não dou grande importância. As vitórias são sempre importantes e nós trabalhamos aqui com vontade de, a cada jogo, conseguirmos a vitória. Ganhar o próximo jogo é o mais importante, depois se coincide com essa marca... Eu fico sempre contente quando ganho, independentemente de ser o 250, 300, 400", afirmou.