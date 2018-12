Actualidade

O Bloco de Esquerda defendeu hoje que o Governo deverá avançar em 2019 com o descongelamento já previsto para os professores, cerca de dois anos e nove meses, mas sem encerrar as negociações com vista à contagem integral.

"Do nosso ponto de vista, o que teria sentido era o Governo avançar já em 2019 com a parte de descongelamento que já tinha prevista. O que não pode é encerrar este descongelamento só com dois anos, uma vez que ficam a faltar os outros sete, mas aí poderá ser feito nos anos seguintes em negociação com os sindicatos", afirmou a coordenadora do BE, Catarina Martins, no final de uma audiência com o Presidente da República, em Belém.

Questionada se esse assunto foi abordado no encontro com o chefe de Estado, Catarina Martins confirmou que Marcelo Rebelo de Sousa perguntou a opinião ao Bloco de Esquerda sobre essa matéria.