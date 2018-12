Actualidade

O homem detido na quarta-feira depois de agredir com pontapés e socos na barriga a companheira, grávida de 9 meses, em Alverca, foi proibido de contactar com a vítima, disse hoje à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, o homem foi hoje presente a um juiz de instrução criminal no Tribunal de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, que lhe decretou a medida de coação de "proibição de contacto com a vítima".

As agressões ocorreram cerca das 13:20 de quarta-feira, na via pública, e foram presenciadas por um agente do corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia (UEP), que estava de folga, e que, naquele momento, circulava na estrada onde ocorriam as agressões.