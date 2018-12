Actualidade

A ESTE - Estação Teatral da Beira Interior, companhia de teatro sediada no Fundão, estreia hoje a peça "Coração que é livre fica", uma criação própria inspirada no romance "Chiquinho", do escritor cabo-verdiano Baltasar Lopes da Silva.

"Com encenação de Nuno Pino Custódio, a nova criação da ESTE faz uma viagem por um cenário de seca e fome que, nos anos 30 e 40 do século XX, atingiu imperiosamente todo o arquipélago de Cabo Verde, levando a uma vaga de emigração à procura de melhores condições de vida na América", adianta esta companhia de teatro do distrito de Castelo Branco, em comunicado de imprensa enviado à Lusa.

O fio condutor do drama, que liga todas as personagens, desenha-se através das atribulações de "Chiquinho", "um jovem de origem modesta mas livre num mundo desconhecido".