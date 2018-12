Actualidade

O líder parlamentar do PS acusou hoje o seu homólogo Fernando Negrão de ter feito "uma declaração indelicada e grave", e considerou que os apoios às deslocações dos deputados são "um assunto completamente diferente" dos falsos registos e moradas.

No final de uma audiência do PS com o Presidente da República, César foi questionado sobre as palavras do líder parlamentar do PSD, que pouco antes o tinha acusado no parlamento de não ter legitimidade para falar sobre o caso das presenças fantasmas de deputados devido ao "problema ainda não esclarecido" do reembolso de viagens.

O líder da bancada social-democrata considerou ainda que se se aplicasse "o princípio por ele enunciado", Carlos César "já não seria deputado do PS".