Actualidade

Vinte anos depois de José Saramago ter recebido o Prémio Nobel da Literatura em Estocolmo, 20 autores leem, de forma ininterrupta, no domingo, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, "Todos os nomes", numa homenagem ao escritor português.

Trata-se de uma iniciativa conjunta da Fundação José Saramago e do gabinete do primeiro-ministro, António Costa, numa parceria com o Teatro Nacional D. Maria II e o Instituto Camões.

Ana Brandão, António Fonseca, Beatriz Batarda, Carla Maciel, Carlos Marques, Cirila Bossuet, Isabel Abreu, João Grosso, Lúcia Maria, Márcia Breia, Maria do Céu Guerra, Maria João Luís, Miguel Seabra, Mónica Garnel, Pompeu José, Rita Cabaço, Rui Mendes, Sara Carinhas, Sara de Castro e Tiago Rodrigues, também encenador e diretor artístico do TNDM, são aqueles a quem cabe ler "Todos os Nomes", de José Saramago.