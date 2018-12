Actualidade

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior desafiou hoje politécnicos e universidades a enviar alunos ao Vale do Côa, no âmbito do processo de aprendizagem, para melhor perceberem a evolução histórica da população mundial.

"O Parque Arqueológico do Vale do Côa [PAVC] tem uma grande importância para melhor se perceber a evolução da população, não só deste território, bem como da população mundial e, ao mesmo tempo, [para] desenvolver investigação a partir do próprio Parque a vários níveis científicos", vincou secretário de Estado Sobrinho Teixeira.