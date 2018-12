Actualidade

O surfista português Vasco Ribeiro ficou-se na quinta-feira pelos quartos de final da prova do circuito de qualificação em Sunset Beach, no Havai, falhando o apuramento para o circuito mundial de 2019.

O campeão do mundo de juniores de 2014, que ainda sonhava com a qualificação para o circuito mundial de surf - no qual compete o compatriota Frederico Morais -, ficou em terceiro lugar na terceira bateria dos 'quartos', com uma pontuação de 6,94 pontos nas duas melhores ondas (5,67 e 1,27).

O havaiano Ezekiel Lau (14,70 pontos) e o brasileiro Jesse Mendes (10,90), ambos surfistas do circuito mundial, ficaram nos dois primeiros lugares da bateria e avançaram para as meias finais, ao contrário do australiano Kyuss King (3,33), que ficou no quarto e último lugar.