Actualidade

A secretária-geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau disse hoje que há uma carência de quadros qualificados bilingues nas áreas do direito e na cooperação económica entre a China e os países de língua portuguesa.

"Há uma necessidade crescente do mercado nas áreas de cooperação económica e do direito", afirmou Xu Yingzhen à margem do Seminário sobre Ensino e Formação de Bilingues entre a China e os Países de Língua Portuguesa que começou hoje na Universidade de Macau e que se prolonga até sábado.

"Todos esses campos necessitam de quadros bilingues", reforçou a responsável do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, antecipando uma maior exigência do mercado, em sintonia com o crescimento das trocas comerciais sino-lusófonas que aumentaram dez vezes nos últimos 15 anos (dos quase dez mil milhões para os 103 mil milhões de euros).