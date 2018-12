RCA

A insegurança em Bambari, na República Centro Africana (RCA), agravou-se no último mês e exigirá uma operação militar de maior envergadura caso o diálogo político não avance, defende o segundo comandante da missão da ONU, general Marco Serronha.

Em entrevista à Agência Lusa, de passagem por Lisboa antes de regressar ao quartel-general da componente militar da missão de estabilização das Nações Unidas na RCA (MINUSCA), com cerca de 11 mil efetivos, Marco Serronha alertou para "um impasse" que dura há três semanas em Bambari, com parte da população "capturada" por grupos armados e impossibilitada de fazer uma vida normal.

O general Marco Serronha, do Exército, é o único oficial português no Estado-Maior da MINUSCA, comandada pelo tenente-general Balla Keita, do Senegal, e assumiu funções como Segundo Comandante no final de setembro para um mandato de um ano.