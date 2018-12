Actualidade

O aumento do salário mínimo em 2019 volta hoje à Concertação Social, tendo o Governo assumido que 600 euros é "um ponto de partida" e que não se oporá a um valor superior desde que haja acordo entre parceiros sociais.

O montante previsto para o próximo ano no programa do Governo é de 600 euros, mas as centrais sindicais reclamam uma subida dos atuais 580 euros para 615 euros, no caso da UGT, e para 650 euros, do lado da CGTP.

Porém, do lado das confederações patronais, tanto a CIP - Confederação Empresarial de Portugal, como a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) têm defendido que não há condições para as empresas suportarem um valor acima de 600 euros devido à elevada carga fiscal.