Actualidade

A FIFA e a equipa de futebol Pascole Vale de Melbourne pediram ao Governo da Tailândia a libertação imediata do futebolista do Bahrein, Hakeem al-Araibi, que reside com o estatuto de refugiado na Austrália.

O ex-internacional do Bahrein foi detido no aeroporto de Banguecoque na semana passada. Um mandado da Interpol para a sua prisão foi emitido em aparente violação das regras que protegem os refugiados.

Hoje, numa carta, a equipa de futebol onde joga al-Araibi sublinhou a necessidade de se proteger os "direitos fundamentais de segurança e liberdade" do seu atleta, de forma a evitar a extradição para o Bahrein, país de onde o atleta "escapou de perseguição".