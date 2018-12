Actualidade

Uma autoridade afegã disse hoje que um grupo de talibãs matou 14 soldados e fez 21 reféns na sequência de um ataque durante a noite de quinta-feira na província de Herat, no oeste do país.

O membro do conselho provincial de Herat, Najibullah Mohebi, informou que os atacantes cercaram dois postos avançados do exército na quinta-feira no distrito de Shindand.

Mohebi disse que a luta durou seis horas antes que os reforços chegassem e repelissem os extremistas islâmicos.