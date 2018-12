Actualidade

A China está a preparar uma missão inovadora com o lançamento de uma nave espacial para aterrar no lado menos explorado da Lua.

Pequim demonstra, desta forma, a sua crescente ambição espacial, para concorrer com a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos.

Com a sua missão Chang'e 4, a China espera ser o primeiro país a realizar uma aterragem com sucesso do lado oculto da Lua.