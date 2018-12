Actualidade

Comunidades das áreas abrangidas pela concessão de areias pesadas da companhia chinesa Haiyu Mozambique Mining, no norte de Moçambique, exigem o pagamento de compensações justas pela perda de terra, diz hoje a agência noticiosa da sociedade civil moçambicana CIVILIMO.

Os habitantes da área de concessão, no distrito de Angoche, acusam o Governo moçambicano e a Haiyu Mozambique Mining de ignorarem as consultas públicas para a implementação do projeto, violando a lei, refere a CIVILIMO.

As queixas da população foram feitas durante uma reunião com representantes do Governo e da companhia.