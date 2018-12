Actualidade

A Human Rights Watch pediu hoje à Arábia Saudita que permita uma "investigação credível" sobre as condições de ativistas sauditas detidas desde maio, depois de ter recebido "provas seguras" de que estão ser alvo de tortura e maus tratos.

Num comunicado, a organização internacional de defesa e promoção dos direitos humanos, com sede em Nova Iorque, assegurou ter "provas seguras" de que as autoridades sauditas torturaram uma quarta mulher e que os abusos contra as mulheres ativistas detidas no país "não acabaram".

Em novembro, a HWR e a Amnistia Internacional já haviam acusado as autoridades de torturem e assediarem sexualmente três mulheres ativistas sob custódia, acusações que Riade descreveu imediatamente como "falsas e sem fundamento".