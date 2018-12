Actualidade

O espaço gnration, em Braga, vai contar com as atuações do guitarrista norte-americano Marc Ribot, do português Rafael Toral e do coletivo Irreversible Entanglements, nos primeiros meses de 2019, anunciou hoje aquela sala.

O programa de 2019 arranca no dia 18 de janeiro com o músico Rafael Toral, que vai "revisitar" o álbum "Wave Field", de 1995, agora reeditado e remasterizado pela Drag City em vinil.

No dia 06 de fevereiro, o coletivo de free jazz Irreversible Entanglements, que junta Keir Neuringer, Camae Ayewa (também conhecida por Moor Mother) e Luke Stewart, vai apresentar-se em Braga.