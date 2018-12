Actualidade

O festival Sonic Blast vai passar a ser de três dias em 2019, anunciou hoje a organização do evento que confirmou ainda os primeiros oito nomes, entre os quais os norte-americanos Om e The Obsessed.

O Sonic Blast, cuja nona edição se vai realizar entre 08 e 10 de agosto, revelou também a presença de Orange Goblin, Windhand, My Sleeping Karma, Dopethrone, Minami Deutsch e Zig Zags.

O destaque vai para a presença em Moledo, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, dos Om, do também membro de Sleep Al Cisneros, que lançou o último disco em 2012, intitulado "Advaitic Songs".