Actualidade

A Administração Regional de Saúde do Centro anunciou hoje que vai iniciar na segunda-feira, em fase-piloto, o Rastreio Saúde Visual Infantil nos Agrupamentos de Centros de Saúde Dão Lafões e Pinhal Interior Norte, dirigido a crianças com dois anos.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) diz que o rastreio "vai abranger cerca de 2.600 crianças e tem como finalidade diminuir a prevalência da ambliopia, intervindo nas suas causas em idades precoces, o que representa importantes ganhos individuais e sociais".

"O exame do rastreio será realizado por profissionais das unidades dos agrupamentos de centros de saúde, sendo a respetiva leitura da competência do Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)", diz a nota de imprensa.