Actualidade

O ministro Vieira da Silva recusou hoje que o Governo socialista seja arrogante perante as reivindicações dos sindicatos, fazendo uma distinção entre diálogo social e abdicação, e considerou essencial o rigor para tornar sustentáveis os progressos alcançados.

Estas posições foram transmitidas à agência Lusa e TSF pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, depois de interrogado sobre as causas da atual vaga de greves existente no país.

"A conflitualidade não é necessariamente um sinal de crise, nem a apatia social é um sinal de progresso. O exercício legal dos direitos laborais dos trabalhadores faz parte da democracia e é até mutas vezes sinal de vitalidade", começou por sustentar Vieira da Silva, após ter sido orador numa conferência integrada no Congresso do Partido Socialista Europeu (PSE), que decorre até sábado em Lisboa.