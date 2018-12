Actualidade

Vinte e oito cocktails Molotov "prontos para uso" e três bombas caseiras foram apreendidos hoje de manhã numa rotunda ocupada por "coletes amarelos" em Montauban, na véspera de uma nova manifestação, anunciaram as autoridades.

O anúncio das apreensões foi feito através de um comunicado conjunto do prefeito de Tarn-et-Garonne e do Ministério Público, que abriu uma investigação por "transporte de substâncias ou produtos explosivos", crime que prevê penas de cadeia até 10 anos.

As autoridades já disseram que temem que a situação se agrave no sábado em Montauban, uma comuna francesa e capital do departamento de Tarn-et-Garonne, no sul da França.