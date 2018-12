Actualidade

O treinador do Benfica esclareceu hoje que o avançado Facundo Ferreyra continua a fazer parte das opções na equipa principal dos 'encarnados', recusando indicar os nomes dos futebolistas que podem abandonar o clube na reabertura do mercado de transferências.

O ponta de lança argentino, que apenas marcou um golo com a camisola das 'águias', até começou por iniciar a época como titular no 'onze' de Rui Vitória, e, apesar de ter perdido espaço para o suíço Seferovic e o brasileiro Jonas, o técnico não confirmou a sua saída em janeiro de 2018.

"Não é uma carta fora do baralho, não há nenhuma carta fora do baralho na minha equipa. Qualquer um pode ser chamado à titularidade e há sempre um bom que vai ficar de fora. Nenhum jogador, enquanto estiver comigo, está fora do baralho", vincou o treinador 'encarnado', em conferência de imprensa.