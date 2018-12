Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, disse hoje que quer a equipa a "fazer bem as coisas simples", para poder vencer em Tondela, no sábado, na 12.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico lembrou o jogo entre as duas equipas, em setembro, para a Taça da Liga, que os bracarenses venceram em casa por 2-1, mas que começaram a perder, deixando elogios à equipa adversária.

"O Tondela é uma equipa muito bem organizada, tem uma identidade própria, sabe muito bem o que faz, sobretudo na transição, e privilegia o contra-ataque em função dos recursos que tem", disse na antevisão da partida.