Actualidade

Uma tentativa de assalto a bancos com reféns na madrugada de hoje em Milagres, uma cidade brasileira localizada no estado do Ceará, causou pelo menos 11 mortos.

O número de vítimas foi confirmado pelo prefeito de câmara do município de Milagres, Lielson Landim, em uma entrevista à rádio BandNews.

A polícia militar ainda não identificou todas as vítimas, mas a imprensa local informa que pelo menos cinco reféns, entre eles duas crianças, estão entre as vítimas.