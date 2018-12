Actualidade

O treinador do Vitória de Setúbal, Lito Vidigal, disse hoje acreditar que a equipa sadina pode surpreender o Benfica no sábado, no Estádio do Bonfim, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

Com as setubalenses a atravessarem um bom momento, com quatro triunfos nas últimas cinco jornadas, Lito Vidigal observou, em conferência de imprensa, que a equipa terá mais hipóteses de sucesso se os adeptos comparecerem em grande número no estádio.

"Os jogos entre o Vitória e o Benfica são sempre difíceis. Jogamos em nossa casa e esperamos que venha muita gente ao estádio. Queremos ter muitos vitorianos e setubalenses connosco. Não dissocio o Vitória de Setúbal. Só juntos poderemos ser mais fortes. Se comparecerem em massa, temos mais possibilidades de vencer", disse.