O empresário de futebol Jorge Mendes disse hoje ser "totalmente falso" que José Mourinho esteja de saída do Manchester United, afirmando que tanto o treinador como o clube estão "muito felizes" com a relação.

"Persistem os rumores acerca do abandono de José Mourinho do Manchester United. É totalmente falso. José Mourinho está muito feliz no clube e o clube está muito feliz com ele", sublinhou o agente, em declarações à agência Lusa.

Cumpridas 15 jornadas, o Manchester United é oitavo, com os mesmos 23 pontos do Everton de Marco Silva e do Bournemouth, respetivamente sexto e sétimo, mas já a 18 pontos do líder Manchester City (41), com tem mais dois pontos do que o Liverpool, segundo.