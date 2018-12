Actualidade

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português advertiu hoje os cidadãos para que evitem "deslocações não necessárias" a Paris, França, este sábado, face à "forte possibilidade de confrontos" nas manifestações convocadas pelos "coletes amarelos".

Numa nota hoje publicada no Portal das Comunidades Portuguesas sobre a "situação em França", o Governo aconselha os portugueses a seguir as orientações das autoridades locais e a "evitar quaisquer concentrações de manifestações".

Em particular, o Governo português refere que as manifestações "poderão surgir" em zonas como "Campos Elísios/Arco do Triunfo, Bastilha, République, Opéra/Grands Magasins (onde se situam as Galerias Lafayette e outras), Assembleia Nacional (perto do Museu d'Orsay), Senado (Jardins do Luxemburgo) e Denfert-Rochereau".