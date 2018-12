Actualidade

O futuro secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Francisco Ribeiro Telles, vai participar na cerimónia de posse do próximo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, a 01 de janeiro, disse à Lusa fonte do gabinete do diplomata português.

"Houve um convite ao secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa para estar presente na cerimónia de tomada de posse do Presidente do Brasil e o secretário-executivo vai participar na cerimónia", adiantou a mesma fonte da embaixada de Portugal em Roma, onde Ribeiro Telles está colocado.

A cerimónia de posse de Francisco Ribeiro Telles como secretário-executivo da CPLP decorrerá no próximo dia 15, mas o responsável só assumirá o cargo a partir de 01 de janeiro, dia em que estará em Brasília, naquele que deverá ser o primeiro ato público em que participa nas novas funções.