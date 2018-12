Actualidade

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes anunciou hoje que vai promover um concerto solidário no dia 22 de dezembro cujas receitas revertem a favor da ala pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João, do Porto.

"A Casa do Vinho Verde abre portas a uma causa nobre e promove um concerto solidário com os Medivoce em duas sessões" a 22 de dezembro, a primeira às 18:00 e a outra às 21:30, lê-se no comunicado de imprensa divulgado hoje pela Comissão de Viticultura.

Os Medivoce, formado por médicos com Curso Superior de Música do Conservatório - Ana Zão (soprano), Inês Soares da Costa (mezzo), Pedro Cardoso (tenor) e Rui Soares da Costa (barítono), propõe tocar alguns temas relacionados com a época natalícia, designadamente "Jingle Bells","Oh Holy Night", "Silent Night", "Sleigh Ride", "The Christmas Song", "Have yourself a merry little Christmas" ou Let it snow".