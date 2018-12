Actualidade

O dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, disse hoje, em Lisboa, que o Governo, "se quiser", pode reunir as condições para cumprir o compromisso de aumentos salariais para administração pública em 2019.

"A única novidade é que o Governo não vai fazer aumentos salariais na administração publica e vai procurar concentrar a disponibilidade que diz ter no Orçamento do Estado para melhorar a quarta posição remuneratória", disse José Abraão aos jornalistas à saída da reunião com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Maria de Fátima Fonseca.

O responsável referiu que a FESAP continua a acreditar que "o Governo, se quiser, conseguirá reunir as condições para cumprir o compromisso de assumiu com os trabalhadores da administração pública de que haveria aumentos no ano de 2019".