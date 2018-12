Actualidade

Astrofísicos, incluindo o português Pedro Machado, descobriram o que pode ser o 'gatilho' da 'superrotação' da atmosfera de Vénus, onde os ventos são muito fortes porque a rotação da sua atmosfera é mais rápida do que a do planeta.

Os astrofísicos descobriram que há uma aceleração de ventos na atmosfera de Vénus na transição do lado diurno para o lado noturno do planeta, o que, segundo Pedro Machado, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), parece ser "a ignição, o gatilho" para a atmosfera de Vénus completar uma volta ao planeta 60 vezes mais rápido do que o período de rotação do próprio planeta.

Depois desta descoberta, hoje divulgada pelo instituto português em comunicado, falta agora confirmar se esta aceleração de ventos registada na zona crepuscular não é esporádica e se se mantém em contínuo em todo o planeta, assinalou à Lusa Pedro Machado.