O presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, António Araújo, alertou hoje para a "situação dramática" que se avizinha no distrito de Bragança devido à reforma de número elevado de médicos.

"Nós temos vindo a chamar a atenção do Ministério da Saúde que, particularmente aqui o distrito de Bragança vai viver, num prazo de cinco, seis anos, uma situação dramática porque vai ter um número muito elevado de médicos a se reformarem neste período", afirmou.

O representante da Ordem falava à margem da apresentação, em Bragança, de um estudo promovido por esta entidade sobre as motivações dos médicos para irem trabalhar no interior do país, e que foi divulgado, pela primeira vez, no Porto, a 12 de novembro.