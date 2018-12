Actualidade

O Festival Tinto no Branco em Viseu abriu hoje portas até domingo, "possivelmente, o único festival literário temático do interior do país" que tem, este ano, um orçamento de 55 mil euros e com um retorno turístico e cultural.

"Parabéns à autarquia que consegue organizar eventos destes sem ter de contratar fora e já agora falar da autossustentabilidade, porque efetivamente, hoje, conseguimos organizar estes eventos numa perspetiva de autossustentabilidade, não gastando um cêntimo do dinheiro dos contribuintes", regozijou-se o presidente da Câmara Municipal de Viseu.

António Almeida Henriques falava na sessão de abertura da quinta edição do Festival Literário Tinto no Branco que decorre até domingo no Solar do Vinho do Dão, e recebe "mais de 30 convidados, alguns deles estrangeiros", aliás, reforçou, "este é o festival mais internacional de sempre".