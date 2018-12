Actualidade

O campeão em título FC Porto reforçou hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao receber e bater o Portimonense por 4-1, depois de estar a perder, no encontro de abertura da 12.ª jornada.

O maliano Marega, aos 23 e 64 minutos, o brasileiro Soares, aos 57, e o argelino Brahimi, aos 59, apontaram os tentos dos 'azuis e brancos', depois de o também brasileiro Vítor Tormena colocar os algarvios na frente, aos nove.

Na classificação, o FC Porto, que somou o 11.º triunfo consecutivo em todas as competições, passou a somar 30 pontos, contra 25 do Sporting, 24 do Sporting de Braga e 23 do Benfica, que ainda não atuaram na ronda 12.