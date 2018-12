Actualidade

O Presidente do Brasil, Michel Temer, anunciou na sexta-feira uma intervenção federal no Estado de Roraima, no norte do país e na fronteira com a Venezuela, até 31 de dezembro, quando termina o seu mandato.

Michel Temer reuniu-se naquele dia em Brasília, capital do país, com várias autoridades, incluindo os ministros de Segurança Pública, Raul Jungmann, e da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, informando que vai decretar uma "intervenção negociada" no Estado de Roraima.

Aquele Estado brasileiro, um dos mais pobres do país, foi atingido nos últimos meses pela crise migratória, com a chegada de milhares de venezuelanos à região, levando Michel Temer a autorizar, em final de agosto, o uso de militares do Exército para garantir a segunda na fronteira brasileira.