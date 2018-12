COP24

A conferência do clima na Polónia tem de definir regras sobre monitorização de emissões de gases com efeito de estuda, defendeu o ministro do Ambiente, que desvaloriza a ausência de líderes mundiais e admite ser difícil consenso sobre financiamentos.

João Pedro Matos Fernandes está a partir de segunda-feira em Katowice para participar na última semana da conferência da ONU sobre alterações climáticas (COP24).

Em entrevista à Agência Lusa o ministro salientou que depois do Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa, alcançado em 2015, esta é a conferência em que há decisões muito concretas "que têm de ser tomadas", sendo uma delas "fechar o chamado livro de regras de Paris".