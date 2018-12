Actualidade

Centenas de "coletes amarelos" estão de volta ao centro de Paris para mais um dia de protesto e é consensual que "sem violência não se revolve nada", disseram à agência Lusa manifestantes nos Campos Elísios.

"Não vamos desistir até haver alguma modificação verdadeira e nos darem mais dinheiro. Os polícias não têm agido bem nos últimos sábados e a violência chama a violência. Custa-me, mas digo já que não vamos resolver nada sem violência", disse Pascal, "colete amarelo" vindo da Normandia à agência Lusa esta manhã nos Campos Elísios.

Mesmo assim, o ambiente esta manhã é bastante diferente do cenário dos sábados passados na principal avenida parisiense. Tal como o Ministério do Interior tinha avisado, a estratégia da polícia mudou e desde controlos aleatórios na avenida à utilização de veículos blindados na rua, as forças da ordem estão a conseguir conter os manifestantes sem utilização de gás lacrimogéneo e apenas com alguns confrontos pontuais.