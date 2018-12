Actualidade

O futebolista croata Filip Krovinovic ficou fora dos convocados do Benfica para o jogo de hoje com o Vitória de Setúbal, no Bonfim, da 12.ª jornada da I Liga, por opção técnica.

Krovinovic, que foi titular na Taça da Liga na quarta-feira, diante do Paços de Ferreira (2-0), tinha feito o seu primeiro jogo com o Arouca, na Taça de Portugal, no qual disputou meia parte, depois de mais de nove meses lesionado.

Hoje, para a difícil visita ao Bonfim e apenas com o argentino Salvio e o nigeriano Ebuehi entregues ao departamento clínico, o treinador Rui Vitória optou por não chamar o médio croata.