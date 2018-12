Actualidade

O candidato socialista à Comissão Europeia, Frans Timmermans, elegeu hoje o combate ao nacionalismo e ao autoritarismo como prioritário nas próximas eleições europeias, uma luta pela "alma da Europa" em que está "demasiado em jogo".

"Estas eleições de maio não vão ser eleições normais. São as eleições em que há mais em jogo desde as primeiras eleições diretas para o Parlamento Europeu, em 1979. Estas eleições são sobre a alma da Europa", disse Timmermans no discurso de encerramento do Congresso do Partido Socialista Europeu (PSE), reunido em Lisboa.

O político holandês, atual primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, tinha acabado de subir ao palco com dezenas de jovens, no ato final do congresso que o aclamou como 'Sptizenkandidat', ou seja, candidato desta família política à presidência da Comissão Europeia nas eleições para o Parlamento Europeu de 2019.