Actualidade

O secretário-geral do PCP disse hoje que o PCP está disponível para implementar medidas que aperfeiçoem o controlo de registo de presenças na Assembleia da República e garantiu que o seu partido nada tem a recear nesta matéria.

"O PCP, admitindo que em todas as bancadas há gente séria, está completamente à vontade em matéria de ética no exercício de cargos públicos, nomeadamente dos seus deputados na Assembleia da República (AR)", afirmou Jerónimo de Sousa, num encontro com dirigentes do partido, em Vila Real.