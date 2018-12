Actualidade

O Benfica venceu hoje no terreno do Vitória de Setúbal, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu provisoriamente a terceiro, aguardando o resultado do Sporting no domingo.

No Estádio do Bonfim, o avançado brasileiro Jonas fez o seu quarto golo na Liga, aos 17 minutos, e deu ao Benfica a terceira vitória seguida no campeonato, que permite aos 'encarnados' alcançar os 26 pontos, permanecendo a quatro do líder FC Porto e a um do Sporting de Braga.

O Benfica espera agora pelo desfecho do jogo do Sporting, que recebe o Desportivo das Aves no domingo e, em caso de vitória, retoma a segunda posição, a dois pontos dos 'dragões'.