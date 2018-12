Actualidade

A China convocou o embaixador canadiano em Pequim para protestar contra a detenção da diretora financeira da empresa chinesa de telecomunicações Huawei que foi detida no Canadá, a pedido dos Estados Unidos.

De acordo com a agência de notícias chinesa Xinhua, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Le Yucheng, apelidou o caso de "despropositado, irracional e de natureza vil", alertando ainda o embaixador John McCallum que se o caso não for abandonado haverá "graves consequências".

Wanzhou Meng, de 46 anos, é filha do fundador da Huawei, Ren Zhengfei. A mulher foi detida no dia 03 de dezembro depois de Washington ter pedido a sua extradição por supostamente ter violado as sanções impostas pelas autoridades norte-americanas contra o Irão.