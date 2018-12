Interior

O cantar dos galos mistura-se com o som de martelos e serrotes, como que a anunciar o futuro da Pena. Apesar de ter apenas seis moradores permanentes, projetos não faltam para esta aldeia de S. Pedro do Sul, no distrito de Viseu.

Quem se aventurar a descer a estrada íngreme e estreita da Serra da Gralheira que leva à Pena, encontra a aldeia onde vivem Ana e Alfredo Brito com as suas filhas menores, Mariana e Margarida. Lá vivem também Augusta e António Arouca.

Os moradores não baixam os braços e investem na aldeia ou incentivam familiares a fazê-lo. Falam, com entusiasmo, na abertura de um segundo restaurante e de alojamento local, que ainda não existe.